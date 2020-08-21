Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 21 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:20 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №1) до 17:00 21.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 21.08.20 г.; ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Основянский район:

въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Космонавтов, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

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