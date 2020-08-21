На Харьковщине за сутки - 184 новых случая коронавируса, два человека умерли

За минувшие сутки, 20 августа, в Харьковской области выявили 184 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом, в регионе всего зарегистрировано 7033 заболевших.

Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболеваемости, опубликованных на сайте СНБО Украины.

8 человек за сутки выздоровели, еще двое - скончались.

Всего с начала регистрации заболевания в регионе, по состоянию на 21 августа, выявили 7033 случая COVID-19.

2754 человека уже выздоровели, 4106 человек еще болеют, 173 – скончались.

Зарегистрировано 8718 подозрений на заболевание.

Агентство Телевидения Новости