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На Харьковщине чиновника РГА подозревают в служебной халатности с ущербом более 93 тысяч гривен

На Харьковщине чиновника РГА подозревают в служебной халатности с ущербом более 93 тысяч гривен

Правоохранители сообщили заместителю председателя одной из районных госадминистраций Харьковской области о подозрении в совершении служебной халатности.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, установлено, что начальник отдела образования по результатам Государственной закупки в декабре 2011 года заключил договор с подрядчиком на поставку школьного автобуса. 

Выступая от имени распорядителя государственных средств, который проводит закупку, в нарушение требований «Положения об отделе образования РГА», служащий не привлек специалистов к проведению осмотра указанного автобуса и не проверил качество поставляемого товара на соответствие ГОСТам.

Это обусловило нецелевое использование бюджетных средств, поскольку поставленный подрядчиком автобус «не является «школьным» и не соответствует требованиям Государственному стандарту для перевозки школьников.

Таким образом, действия служащего нанесли материальный ущерб местному бюджету на сумму более 93 000 гривен.

20 августа следователь Шевченковского отделения полиции сообщил чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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