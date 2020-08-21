Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 24

Под Харьковом ночью произошел крупный пожар: сгорел автомобиль и 6 хозпостроек

Под Харьковом ночью произошел крупный пожар: сгорел автомобиль и 6 хозпостроек

В поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области ночью произошел крупный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в частных хозяйственных сооружениях, которые были расположены напротив двухэтажного жилого дома на ул. Береговой, 75 в поселке, поступила спасателям 21 августа в 3:30.

На момент прибытия спасателей на место горели 6 хозяйственных построек на площади 80 кв.м. и автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2005 года выпуска на всей своей площади в 5 кв.м.

Как стало известно, пожар начался именно с легковушки, а потом мгновенно перекинулся на деревянные конструкции одного из сараев.

В 04:30 спасатели локализовали пожар. Им удалось предотвратить уничтожение всего комплекса хозяйственных сооружений, который насчитывал около 2 десятков объектов.

В 5:40 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 