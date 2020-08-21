На Харьковщине выявили масштабное хищение зерна из госрезерва

На Харьковщине правоохранители разоблачили хищение зерна из государственного резерва на 2,5 миллиона гривен организованной преступной группой.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как было установлено, в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости