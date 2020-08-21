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На Харьковщине выявили масштабное хищение зерна из госрезерва

На Харьковщине выявили масштабное хищение зерна из госрезерва

На Харьковщине правоохранители разоблачили хищение зерна из государственного резерва на 2,5 миллиона гривен организованной преступной группой.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как было установлено, в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. 

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

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