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Пожар на предприятии в Безруках: полиция открыла уголовное дело

Пожар на предприятии в Безруках: полиция открыла уголовное дело

По факту пожара на территории предприятия в селе Безруки Дергачевского района открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в цехе, где хранилась готовая продукция, произошел пожар, общей площадью 1000 квадратных метров. 

Сообщение о нем поступило в полицию 19 августа в 18:33.

На месте происшествия работали пожарные ГСЧС и следственно-оперативная группа. 

Пожар спасатели потушили только ранним утром следующего дня, 20 августа.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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