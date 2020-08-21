Глава САП Холодницкий уходит в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по собственному желанию уходит с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 21 августа.

Холодницкий опубликовал два приказа: первый - 5-летней давности о назначении его председателем САП, другой приказ от 21 августа - об освобождении его от должности.

Он вспомнил, что за время его работы в САП привлечены к ответственности:

16 народных депутатов;

22 топ-служащих;

47 судей;

68 руководителей государственных предприятий;

17 высших должностных лиц государственных органов.

"По состоянию на август 2020 году на рассмотрении ВАКС находится 184 обвинительных актов по 492 человек, а НАБ Украины осуществляется досудебное расследование в отношении 217 человек, которым уже сообщено о подозрении. Уже сейчас ВАКС вынесено 7 обвинительных приговоров в отношении 10 человек, в том числе с применением наказания , связанного с реальным лишением свободы. С начала деятельности САП и НАБ Украины было 5 попыток нашего подкупа, в том числе в июле по 5 млн. долл. США. Все 5 попыток были напрасными - взяткодатели задержаны и привлечены к уголовной ответственности ", - добавил он и поблагодарил коллег за работу.

Ранее Назар Холодницкий рассказал о просьбе генпрокурора Ирины Венедиктовой передать ей материалы некоторых дел, а также о своих опасениях относительно их разглашения.

Офис генерального прокурора открыл дисциплинарное производство в отношении заместителя генерального прокурора и в отношении Холодницкого.

Агентство Телевидения Новости