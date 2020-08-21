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Попадание почти с центра площадки и рекорд по точным трехочковым броскам

Попадание почти с центра площадки и рекорд по точным трехочковым броскам

Очень меткий баскетболист.

Во втором матче первого раунда серии плей-офф НБА между "Бостоном" и "Филадельфией" 22-летний баскетболист "Бостона" Джейсон Тейтум установил рекорд, став самым молодым игроком НБА с 8 точными трехочковыми в матче плей-офф.

Ниже - видео всех этих восьми попаданий. Особо эффектным вышел бросок на 22-й секунде этого видео, когда Тейтм поразил кольцо "Филадельфии" практически с центра площадки.

Сам же матч завершился победой "Бостона" 128:101.


Агентство Телевидения Новости

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