На Харьковщине искали пропавшую девочку-подростка, которая поехала к подруге на день рождения
В Харьковской области правоохранители разыскали 14-летнюю девушку, которая пропала накануне в Змиевском районе.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 августа в 2:00 в полицию позвонила жительница поселка Слободского. Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь поехала на день рождения к своей подруге в поселок Андреевку, что на Балаклейщине, и не вернулась.
Женщина была напугана, так как дочь раньше всегда возвращалась домой вовремя.
Около 4:00 полицейские установили местонахождение девочки в поселке Андреевка.
По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.
Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девушкой и ее матерью.
В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.