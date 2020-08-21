Украина приостановит безвиз с Беларусью

Гражданам Украины с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь будет нужен загранпаспорт, так как Кабмин приостановил соглашение с Беларусью о безвизовых поездках. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 21 августа.

"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - сказано в сообщении.

Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной.

"Пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами", - продолжили пограничники.

Как добавили в ГПСУ, за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - резюмировали Госпогранслужбе.

Напомним, что ранее Украина усилила контроль за границей с Беларусью. Ситуация на границе спокойная. Пограничники не наблюдали перемещение военной техники на территории Беларуси.

Также сообщалось, что Украина снова изменила правила пересечения границы. Правительство оставило в силе критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением COVID-19".

Агентство Телевидения Новости