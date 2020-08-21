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Деньги из COVID-фонда – на «Большую стройку»: Шмыгаль пояснил выделение средств на дороги

Деньги из COVID-фонда – на «Большую стройку»: Шмыгаль пояснил выделение средств на дороги

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил выделение 35 миллиардов гривен из коронавирусного фонда на "Большую стройку" необходимостью поддержать население и уменьшить давление на экономику. Об этом сообщил Укринформ.

"Хочу подчеркнуть правильность этого решения (перераспределения средств, - ред.). Если сначала карантина люди преимущественно боялись болеть, то потом только четверть граждан боялись самой эпидемии, а другие имели страх перед экономическими последствиями, вызванными коронакризисом", - сказал премьер. 

По его словам, именно это и обусловило перераспределение средств. 

"Мы понимали, что заработные платы медикам, закупка медикаментов ... и другое - это, безусловно, крайне важные вещи. И еще важнее было поддержать людей и уменьшить давление на экономику в целом. И один из лучших путей - это инвестиции в строительство", - отметил Шмыгаль.

Также он объяснил, что эффект проявился во всех сферах и в среднем, и в малом, и в микробизнесе. За счет этого мировой кризис и карантин не имели крайне негативного воздействия на экономику Украины.

"Если у кого-то до сих пор возникают сомнения относительно правильности перераспределения средств "Ковид"-фонда на "Большую стройку", я готов их развеивать с цифрами в руках. У нас с начала карантина очень резко возросло количество зарегистрированных безработных - с 320 тысяч до более чем 500 тысяч. Сегодня мы официально трудоустроили около 240 000 человек", - сказал глава правительства. 

Еще, по его словам, в центрах занятости пошла на спад цифра безработных на регистрацию.

Отметим, проект "Большая стройка" начался в Украине еще в марте текущего года. Он предусматривает и строительство дорог.

В июле Кабмин выделил 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Госагентству автомобильных дорог Украины.

Агентство Телевидения Новости

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