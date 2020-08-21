Столкновения на "Барабашово": позиции предпринимателей, мэрии, активистов и полиции

Харьковчанки Ольга и Мария демонстрируют последствия событий на авторынке, которые происходили в ночь на пятницу: ушибы и травмы. Приехали туда как участницы исключительно мирного собрания, а в итоге, говорят женщины, получили пинки от спортивных молодых людей и правоохранителей.

Ольга, активистка ОО "Всеукраинская антикоруппционная палата":

Полицейские меня толкнули, я упала - подвернула ногу и очень сильно ударилась рукой. Они никакую помощь мне не оказівали, не предоставили. Они поднажали, схватили меня, просто оттоптали. Как вещь какую-то оттащили и бросили, побежали дальше.

Мария, активистка ОО "Всеукраинская антикоррупционная палата":

Приехала "скорая", но на территорию не пустили, пришлось идти до шлагбаума. - Меня муж нес на руках. - Меня вели, потому что у меня сострясение и ушиб руки.

Столкновения на рынке начались накануне. Около 16.00 туда прибыли молодые люди спортивного телосложения, правоохранители, затем - активисты общественных организаций и предприниматели торгового центра. В администрации "Барабашово" сразу заявили о силовом захвате, ведь под прикрытием этих агрессивно настроенных молодых людей в спортивном на территорию заехала буровая установка с автолестницей, сломав при этом забор. На месте присутствовали вице-мэр Игорь Терехов и начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко. Правда, они события не комментировали.

Сергей Дводненко, начальник Московського отдела полиции:

- Скажите, пожалуйста, вы защитили того жителя города Харькова, которому в лицо разбрызгали баончик газа?

- Без комментариев

- Вы задержали этих людей, вы их опознали? Почему?

- Потому что

- Потому что, что?

- Вы их задержали, вы их опознали?

- Без комментариев. Все, все, все (уходит)

- Это ж вы решили, что вы здесь царьки. А народ Украины - это так - плюнуть, растоптать, в бульдозер закатать. А вы чо так решили? Скажите мне.

- (молчание)

- И опять титушки, титушки. Опять слезоточивый газ. И опять, блин, проблемы со здоровьем. Опять порезаны руки у предпринимателей.

Активисты различных организаций и предприниматели говорят - заранее сообщили о мирном собрании, поэтому дальнейшие действия правоохранителей для них оказались непонятными. Пришли в районный отдел полиции, чтобы услышать конкретные ответы на свои вопросы. Но начальник отдела полиции Московского района, подопечные которого, по словам пострадавших, могли участвовать в их избиении, к людям не вышел.

Анатолий Ряснянський, ОО "Громадський сектор":

И с момента, как мы подали уведомление, мы находимся под защитой закона. Мы тут же уведомили присутствующего на месте начальника Московского РОВД Дводненко Сергея.

Ирина Денисова, преставительница предпринимателей ТЦ "Барабашово":

Если бы это был просто рейдерський захват, мы бы понимали, что неизвестные лица чего-то хотят, но вчера это было сделано под прикрытием тех, кто дает клятву служить и защищать. Вчера полиция встала на сторону титушек-тушек, которых на сессии позавчера говорил мэр города.

В полиции, в свою очередь, отметили, что открыли уголовное производство по статье "Самоуправство". Правоохранители говорят: коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» городского совета, начиная с апреля 2020 года, неоднократно пыталось провести геодезические работы на участке по проспекту Юбилейному, однако им препятствовали в осуществлении этих работ. Полицейские сообщили, что прекратили самоуправные действия и обеспечили доступ спецавтомобиля к земельному участку.





Агентство Телевидения Новости