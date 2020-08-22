Новый антирекорд: за сутки в Украине подтвердили 2328 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 2328 новых случаев коронавирусной болезни, что является новым антирекордом. Об этом свидетельствуют данные Совет нацбезопасности и обороны.

Так, в стране за время пандемии обнаружили 102 971 случай COVID-19. Побороли болезнь уже 51 735 человек, из которых 657 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 2 244 человек, в том числе 37 - за вчера.

Больше всего новых случаев в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях.

Агентство Телевидения Новости