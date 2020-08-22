Британцы установили новый рекорд скорости интернета

Ученые из Университетского колледжа Лондона совместно с компаниями Xtera і KDDI Research установили новый рекорд скорости интернета - 178 Терабит в секунду.

На такой скорости всю библиотеку фильмов и сериалов Netflix можно было бы скачать менее чем за секунду. По словам ученых, скорость, которой удалось достичь им, на одну пятую выше, чем предыдущий рекорд, который был установлен в Японии.

Для передачи данных исследователи использовали оптоволоконный кабель, то есть, точно такой же, который используют для передачи данных через интернет сейчас. Вместе с тем, ученые усовершенствовали его, расширив световой спектр почти в два раза.

Через оптоволокно передается оптический сигнал, который отражается от его внутренних стенок, что сравнительно быстро и дешево. Как известно, скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но оптоволоконные кабели не прямые, а сгибаются, поэтому скорость движения оптического сигнала по ним значительно ниже этих 300 тысяч километров в секунду.

Ученым удалось усовершенствовать конструкцию усилителей, которые располагаются на оптоволокне, увеличив силу оптического сигнала. Таким образом им и удалось добиться большей скорости интернета.

Авторы указывают, что их технику можно применить, чтобы улучшить уже имеющуюся сетевую инфраструктуру. Можно заменить только усилители на оптоволокне, а не весь кабель. Для сравнения: один обновленный усилитель обойдется в 16 тысяч фунтов стерлингов (а они расположены на каждые 40-100 километров кабеля), тогда как лишь один километр нового оптоволокна может стоить до 450 тысяч фунтов стерлингов.

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