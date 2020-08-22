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На ХТЗ замечен мужчина с гранатой, которая оказалась муляжом

На ХТЗ замечен мужчина с гранатой, которая оказалась муляжом

21 августа в 23:04 в полицию поступила информация о том, что на Московском проспекте замечен человек с гранатой.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место выезжали следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Они установили, что обнаруженный предмет является корпусом учебно-имитационной гранаты УРГ-Н с муляжом корпуса запала УЗРГМ.

Вещественное доказательство изъято.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости

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