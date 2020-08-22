День города: завтра в центре Харькова будет ограничено движение

Движение и парковка транспорта по Белгородскому шоссе и пл. Конституции будут ограничены в День города, 23 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием 77-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины и проведением торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, а также торжественного поднятия Государственного Флага Украины на пр. Независимости.

В частности с 7:00 до 9:00 23 августа будет ограничено движение и парковка транспорта по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы в Лесопарке.

С 7:00 до 10:00 23 августа будет запрещено движение транспорта по пр. Независимости, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

С 7:00 до 13:00 23 августа будет ограничена парковка автомобилей на пл. Конституции, на участке от ул. Пушкинской до пл. Павловской (со стороны Дворца Труда). Также в это время будет ограничена парковка на ул. Пушкинской, на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтовской.

С 9:00 до 11:00 23 августа будет запрещена парковка на пл. Конституции, на участке от Бурсацкого спуска до пер. Спартаковского.

Также с 7:00 до 10:00 23 августа изменят маршрут ряд автобусов:

- №65э, 296э (при движении в сторону Лесопарка): будут осуществлять разворот на пл. Свободы с выездом на ул. Тринклера, затем - правый поворот на пр. Независимости и далее по маршруту;

- 278э: спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки – пл. Свободы - ул. Тринклера - пр. Независимости и далее по маршруту.

Кроме того, с 7:00 до 10:00 23 августа будет запрещено движение троллейбусов и трамваев по пр. Независимости. На этот период транспорт будет курсировать так:

- троллейбус № 2А: пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - станция метро «Научная»;

- троллейбус № 2Б: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Конституции;

- троллейбус № 17: ул. Рудика - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Конституции;

- троллейбус № 18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - станция метро «Научная»;

- трамвай № 12: не ходит.

Агентство Телевидения Новости