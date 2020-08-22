Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:33
Просмотров: 71

Опубликовано видео избиений задержанных в минском изоляторе

Опубликовано видео избиений задержанных в минском изоляторе

В сети появилось видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Запись опубликовало белорусское бюро «Радио Свобода». Запись была сделана во дворе ИВС.

"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", - говорится в тексте к видео.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 