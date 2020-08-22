Опубликовано видео избиений задержанных в минском изоляторе

В сети появилось видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Запись опубликовало белорусское бюро «Радио Свобода». Запись была сделана во дворе ИВС.

"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", - говорится в тексте к видео.





Агентство Телевидения Новости