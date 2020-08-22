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Опубликовано видео избиений задержанных в минском изоляторе
В сети появилось видео избиений задержанных во время акций протеста в Минске, которых привезли в изолятор временного содержания на улице Окрестина.
Запись опубликовало белорусское бюро «Радио Свобода». Запись была сделана во дворе ИВС.
"После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более 7000 человек. Все они сидели в тюрьме, в том числе на улице Окрестина. То, что происходило за стенами тюрьмы, ранее на видео не фиксировалось", - говорится в тексте к видео.
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