Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:15
Просмотров: 106

На Харьковщине несовершеннолетний ударил ножом свою соседку

На Харьковщине несовершеннолетний ударил ножом свою соседку

В полицию обратилась 47-летняя жительница поселка Манченки Харьковского района и заявила, что несовершеннолетний сосед по неизвестным причинам нанес ей удар ножом в шею.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проверки информации правоохранители установили, что утром 21 августа 15-летний подросток взял дома кухонный нож и пошел на улицу. Двигаясь вдоль поля, он увидел свою соседку и последовал за ней. Через некоторое время несовершеннолетний ударил женщину по ноге, в результате чего она упала. После этого парень нанес потерпевшей удар ножом в шею и скрылся.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 