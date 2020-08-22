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Рефери дал добить поверженного боксера

Рефери дал добить поверженного боксера

Рефери отсчитал нокдаун, хотя было совершенно очевидно, что это нокаут.

В американском Детройте прошел вечер бокса, главным поединокм которого был бой в суперсреднем весе между непобедимым доселе россиянином Владимиром Шишкиным, проживающим в США, и мексиканцем Оскаром Рохасом.

В начале 9-го раунда Шишкин мощно попал по сопернику, Рохас упал на канвас ринга. Пока рефери досчитал до 10-ти, мексиканец поднялся.

Хотя было понятно, что Рохас потрясен, рефери дал добро на продолжение поединка, и Шишкин тут же добил соперника.

У Шишкина это 11-я победа в 11-ти поединках на профессиональном ринге, в том числе 7-я – нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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