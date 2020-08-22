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С понедельника в Харькове будут действовать противоэпидемические мероприятия «оранжевого» уровня

С понедельника в Харькове будут действовать противоэпидемические мероприятия «оранжевого» уровня

В Харькове вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отметили во время заседания, эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Харькове остается напряженной. Так, с 7 по 20 августа среди жителей города выявлен 2041 случай COVID-19, что составляет 81,5% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области. Показатель на 100 тыс. населения составил более 109, что требует отнесения территории к «оранжевому» уровню эпидемической опасности.

В связи с этим, с 00:00 24 августа на территории города Харькова вводятся противоэпидемические мероприятия, установленные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности.

В частности, они включают такие ограничения:

- запрет на работу учреждений с размещением постояльцев, кроме отелей;

- в развлекательных центрах, заведениях общественного питания - заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;

- запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м;

- ограничение массовых мероприятий - не больше 220 человек и пр.

Агентство Телевидения Новости

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