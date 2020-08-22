Минздрав обновил списки стран "красной и зеленой зоны" по COVID-19

Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красной зоне" оказались 65 государств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди стран "красной зоны" - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания и Монако.

В страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.

Отметим, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Агентство Телевидения Новости