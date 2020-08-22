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ФК "Металл" назвал имя основателя клуба и состав тренерского штаба

ФК Металл назвал имя основателя клуба и состав тренерского штаба

Из-за того, что официальный сайт харьковского "Металла" находится в стадии разработки, первая информация от этого нового клуба Второй лиги украинского футбола подана через социальные сети.

ФК "Металл" через свою страницу в Facebook официально сообщил, что учредителем клуба является Евгений Красников, главным тренером - Александр Кучер, ассистентами главного тренера - Адександр Призетко и Юрий Ушмаев, тренером вратарей - Андрей Дикань.

Свои домашние матчи "Металл" будет проводить на стадионе "Новая Бавария".

Агентство Телевидения Новости

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