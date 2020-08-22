Убийство пожилого мужчины на Харьковщине: соучастнику преступления сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении одному из участников убийства пожилого мужчины. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, тело погибшего, присыпанный землей, было найдено 30 июня в поле вблизи села Панасовка Коломакского района. Сотрудники Коломакского отделения полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и Валковского отдела полиции 11 августа разоблачили в совершении тяжкого преступления двух односельчан пенсионера - братьев 42 и 44 лет.

По данным правоохранителей, 21 августа следователи сообщили 44-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и сообщения о подозрении его брату.

Агентство Телевидения Новости