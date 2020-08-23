На Салтовке во время пожара в квартире пострадали двое детей

На Салтовке произошел пожар в квартире жилой 9-этажки, во время которого пострадали двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 22 августа в 18:05 спасателям поступила информация о пожаре, который в квартире на первом этаже жилого 9-этажного дома на ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 а.

В Службу спасения звонили жители соседних квартир, которые почувствовали сильный запах дыма.

На момент прибытия пожарных на балконе квартиры тлели домашние вещи. Дверь на балкон была открыта, поэтому дым почти полностью заполнил трехкомнатную квартиру.

В это время в помещении находилось трое взрослых и двое детей. Жители дома вообще не пытались потушить тление и проветрить комнату от дыма.

Спасатели с помощью подручных средств сразу ликвидировали возгорание. Двух детей, мальчика 2018 и девочку 2019 рождения, бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в детскую больницу №1 с подозрением на отравление угарным газом.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости