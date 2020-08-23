Полиция ищет 12-летнего подростка, который сбежал из харьковской больницы

В Харькове правоохранители ищут 12-летнего Александра Каплуненко, который 22 августа самовольно покинул больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Подросток имеет рост около 150 см, худощавого телосложения, смуглый. Волосы короткие, русые.

Мальчик был одет в темно-фиолетовую футболку с надписями и полосами, шорты темного цвета, на правой руке него надет резиновый браслет.

Полицейские просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого сообщить ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: «102», (057) 337-78-80 или иным доступным способом.

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