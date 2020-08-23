В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи случаев COVID-19, на Харьковщине - 169 новых заболевших
В Украине за сутки зафиксировано 1987 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«23 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 - летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев заболевания. Всего было проведено 1416001 тестирование методом ПЦР. За сутки выписаны 500 пациентов", - сказано в сообщении.
На Харьковщине, по данным МОЗ, за сутки выявили 169 новых заболевших, теперь в регионе насчитывается 7493 случая заболевания.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, опубликованным на сайте СНБО Украины, за сутки в регионе еще трое заболевших скончались.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 3592 случая;
Волынская область - 5102 случая;
Днепропетровская область - 1966 случаев;
Донецкая область - 1234 случая;
Житомирская область - 2821 случай;
Закарпатская область - 6987 случаев;
Запорожская область - 1331 случай;
Ивано-Франковская область - 7805 случаев;
Кировоградская область - 764 случая;
г. Киев - 11814 случаев;
Киевская область - 4952 случая;
Львовская область - 13 111 случаев;
Луганская область - 243 случая;
Николаевская область - 981 случай;
Одесская область - 5909 случаев;
Полтавская область - 642 случая;
Ровенская область - 8460 случаев;
Сумская область - 1165 случаев;
Тернопольская область - 4626 случаев;
Харьковская область - 7493 случая;
Херсонская область - 334 случая;
Хмельницкая область - 1946 случаев;
Черновицкая область - 8926 случаев;
Черкасская область - 1286 случаев;
Черниговская область - 1468 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 23 августа 2020 в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на COVID-19.