В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи случаев COVID-19, на Харьковщине - 169 новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 1987 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«23 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 - летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев заболевания. Всего было проведено 1416001 тестирование методом ПЦР. За сутки выписаны 500 пациентов", - сказано в сообщении.

На Харьковщине, по данным МОЗ, за сутки выявили 169 новых заболевших, теперь в регионе насчитывается 7493 случая заболевания.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, опубликованным на сайте СНБО Украины, за сутки в регионе еще трое заболевших скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 3592 случая;

Волынская область - 5102 случая;

Днепропетровская область - 1966 случаев;

Донецкая область - 1234 случая;

Житомирская область - 2821 случай;

Закарпатская область - 6987 случаев;

Запорожская область - 1331 случай;

Ивано-Франковская область - 7805 случаев;

Кировоградская область - 764 случая;

г. Киев - 11814 случаев;

Киевская область - 4952 случая;

Львовская область - 13 111 случаев;

Луганская область - 243 случая;

Николаевская область - 981 случай;

Одесская область - 5909 случаев;

Полтавская область - 642 случая;

Ровенская область - 8460 случаев;

Сумская область - 1165 случаев;

Тернопольская область - 4626 случаев;

Харьковская область - 7493 случая;

Херсонская область - 334 случая;

Хмельницкая область - 1946 случаев;

Черновицкая область - 8926 случаев;

Черкасская область - 1286 случаев;

Черниговская область - 1468 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 августа 2020 в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости