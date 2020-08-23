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В Харькове в честь 77-й годовщины освобождения города на Мемориале Славы возложили цветы

В Харькове в честь 77-й годовщины освобождения города на Мемориале Славы возложили цветы

Сегодня. 23 августа, в честь Дня освобождения города Харькова на Мемориале Славы возложили цветы.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, сегодня в Лесопарке проходят памятные мероприятия, посвященные 77-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

Утром к братским захоронениям и памятнику Родине-матери пришли ветераны, руководители города и области,  депутаты Верховной Рады и местных советов, военные, представители общественных организаций и духовенства. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память всех погибших во Второй мировой войне.

Во время исполнения государственного гимна военнослужащие Харьковского гарнизона дали воинский салют в честь защитников Харькова.

Позже в часовне иконы Божией Матери «Взыскание погибших» прошла поминальная служба.

 

Агентство Телевидения Новости

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