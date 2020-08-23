В Украине отмечают День Государственного флага (видео)

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага - накануне Дня независимости.

Официально праздник был основан в 2004 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Этот документ дополнил следующий президент Виктор Ющенко.

Своим распоряжением он основал традицию поднятия сине-желтого флага во время государственных праздников, в том числе и 23 августа.

По случаю знакового для Украины праздника президент Владимир Зеленский поздравил украинцев.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, силу и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - написал президент.

Владимир Зеленский призвал украинцев приобщаться к празднованию Дня Государственного флага Украины.

"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны", - отметил он.

Также президент сегодня принят участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага.

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Вместе с главой государства на торжествах присутствовали были экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала военнослужащие торжественно подняли украинский флаг. Затем все присутствующие исполнили государственный гимн, и с приветственным словом к присутствующим и всем гражданам обратился президент Украины.

"Зеленский, в частности, подчеркнул, что в течение шести лет войны на Донбассе государство потеряло многих украинских защитников. Их память присутствующие почтили минутой молчания", - отметило издание.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины – сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность Государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни. В течение шести лет войны Украина потеряла многих своих верных защитников. Я прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Владимир Зеленский.

В Харькове торжества, приуроченные ко Дню Государственного Флага Украины, прошли у флагштока на проспекте Независимости.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в них приняли участие руководство города и области, председатели районных администраций, депутаты, а также представители делегаций из других городов, прибывших на празднование Дня города, горожане.

Под звуки гимна Украины прозвучали оружейные залпы.

Затем по случаю празднования Дня Государственного Флага выступили фольклорные коллективы Слобожанщины.





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