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Харьковчанку, пропавшую неделю назад, нашли мертвой в лесопосадке на Алексеевке

Харьковчанку, пропавшую неделю назад, нашли мертвой в лесопосадке на Алексеевке

46-летнюю харьковчанку Анну Скиртенко, которая 16 августа ушла из дома и находилась в розыске как без вести пропавшая, нашли мертвой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тело женщины обнаружили волонтеры в овраге лесопосадки возле проспекта Победы.

Сообщение о данном факте поступило в полицию 23 августа около 9:50.

На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством - повесилась.

Ее тело без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Шевченковском районе Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Причину смерти женщины устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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