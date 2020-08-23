На улице Шевченко горело заброшенное здание интерната для детей

В Харькове ночью 22 августа горело здание бывшего интерната для детей с проблемами воспитания (школа имени Макаренко).

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 22 августа в 1:46 спасателям поступила информация о пожаре на ул. Шевченко, 329, где горело двухэтажное бывшее административное здание, которое сейчас заброшено и никем не используется.

К месту вызова направили 4 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. На тот момент огонь успел охватить площадь в 300 кв.м.

Пожарные в 3:08 локализовали пожар. Затем спасатели разбирали обгоревшие обломки конструкций здания и проводили работы по их проливанию.

Окончательно ликвидировали пожар в 17:28. Пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости