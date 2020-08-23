«Марш новой Беларуси»: тысячи протестующих в белорусских городах вышли на новый митинг

В воскресенье, 23 августа, в городах Беларуси снова начались массовые демонстрации под названием "Марш новой Беларуси". На улицы вышли тысячи людей, которые имеют ряд требований.

В частности, в Минске акция протеста началась на Площади Независимости около 14:00.

На улицах сейчас тысячи людей.

Требования у оппозиционно настроенных сил такие же, как и в прошлые выходные:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным;

Уход президента Александра Лукашенко;

Правосудие над виновными в убийствах и пытках.

Напомним, министерство внутренних дел Беларуси также готовится к акциям, которые граждане страны намерены провести: милиция называет эти мероприятия "несанкционированными" и предупреждает об ответственности.

Напомним, ранее в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку с 17 августа: забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

после выборов главы государства 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Против протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

16 августа на протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек.

Агентство Телевидения Новости