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У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, она в тяжелом состоянии

У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, она в тяжелом состоянии

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook в воскресенье, 23 августа.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", – написала Сорока.

Также в СМИ появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

Накануне СМИ сообщали также о том, что коронавирусом заразился глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш. Он ушел на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

 

Агентство Телевидения Новости

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