Нокаут в главном бою боксерского вечера

На кону стоял статус претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

В Казани дрались два россиянина Алексей Папин и Руслан Файфер. Папин нокаутировал Файфера в 6-м раунде.

Папин теперь является обязательным претендентом на чемпионский пояс которым владеет Илунга Макабу из Демократической Республики Конго.

претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4114057-papin-nokautiroval-fajfera-i-stal-oficialnym-pretendentom-na-titul-chempiona-mira-wbc.html?utm_source=copypaste





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