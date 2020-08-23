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Масштабная миграция украинцев: эксперт назвала причины

Масштабная миграция украинцев: эксперт назвала причины

На сегодняшний день за границей работают и учатся около 3–3,5 миллионов украинцев. Тянет украинцев за границу огромное отличие в уровнях и качестве жизни, в первую очередь, за счет зарплат, а также  в целом движение страны, с которым не согласны 60-70% украинцев. Об этом  пишет директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в статье "Сколько нас и почему?".

Как пишет автор, миграционные установки стали своеобразной модой в украинском обществе - хорошим тоном считается образование детей за границей, и не обязательно в высшем учебном заведении, часто речь идет о профессиональном колледже.

По мнению эксперта,  уменьшить количество уезжающих из Украины можно лишь в том случае, если в Украине зарплата будет составлять 70–75% от той, которую можно получать в другой стране.

"Население не должно регулировать свою жизнь преимущественно методом отъезда. Не все жители успешных стран достигли успехов в своей жизни, но никакая успешная страна не реализовалась бы без успешной целенаправленной деятельности своих граждан.

Мы не станем счастливыми и успешными мгновенно, нужен ежедневный кропотливый труд, но рассчитывать на то, что за нас его будет выполнять кто-то другой (иностранный инвестор, МВФ, НАТО, США или ЕС, президент или глава местной громады), также не следует", - пишет Либанова.

 

Агентство Телевидения Новости

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