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Власти Ирана раскрыли данные из черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ

Власти Ирана раскрыли данные из черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана раскрыла данные из черных ящиков украинского пассажирского самолета МАУ, сбитого под Тегераном в январе. Власти Ирана заявляют, что пилоты до последнего контролировали самолет.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Глава организации Торадж Дехкани сообщил, что самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет.

После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.

"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом", - сказал Дехкани.

Он добавил, что первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты  все еще пытались контролировать полет.

Напомним, ранее Иран заявил о готовности начать переговоры с Украиной относительно компенсаций за сбитый самолет.

 

Агентство Телевидения Новости

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