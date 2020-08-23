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В Харькове после реконструкции здания ГорБТИ открыли Дом недвижимости

В Харькове после реконструкции здания ГорБТИ открыли Дом недвижимости

Сегодня, 23 августа, на пл. Павловской, 4 состоялось открытие Дома недвижимости – такое название получило здание Харьковского ГорБТИ после реконструкции, длившейся несколько лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Теперь в бывшем здании Бюро технической инвентаризации жители города смогут получить более 100 услуг, связанных с недвижимостью. Это регистрация земельных участков и прав на них, оформление разрешительной документации на строительство или реконструкцию зданий и квартир, техническая инвентаризация всех объектов недвижимости, комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов, оформление документов для поставщиков жилищно - коммунальных услуг и пр.

В новом учреждении объединили все услуги, связанные с недвижимостью, чтобы харьковчане могли оформить нужные документы комплексно и в одном месте. 

Также в Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департамент регистрации, Департамент территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации, новый Центр предоставления административных услуг и др.

Для посетителей в Доме недвижимости построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, которые смогут принимать по 25 человек одновременно, лифт для людей с инвалидностью и т. д.

Как отметили в горсовете, также для заявителей предусмотрена электронная очередь.

Агентство Телевидения Новости

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