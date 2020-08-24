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Кому в этот понедельник отключили воду: список адресов

Кому в этот понедельник отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ сегодня в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Шишковская, 14, 16, 18 до 20:00 24.08.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Героев Труда, 15-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.08.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 8 (п. №4, стояк), пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк) до 20:00 24.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 119, 123, пр. Любови Малой (Постышева), 47 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г., ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1) до 20:00 25.08.20 г.

Основянский район:

ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Вешенская (ч/с) до 20:00 24.08.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 119 (стояк) до 20:00 24.08.20 г.; пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4), 188/10 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Данилевского, 38-а (п. №1, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

 

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