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За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 1799 человек
За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За все время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев COVID-19. Выздоровели от этого вируса 52 524 человека, умерли 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.
Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.
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