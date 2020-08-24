Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 74

За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 1799 человек

За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 1799 человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За все время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев COVID-19. Выздоровели от этого вируса 52 524 человека, умерли 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 