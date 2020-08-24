За сутки коронавирус в Украине диагностировали у 1799 человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За все время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев COVID-19. Выздоровели от этого вируса 52 524 человека, умерли 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

Агентство Телевидения Новости