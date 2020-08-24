Взрыв на газопроводе под Дамаском: вся Сирия осталась без света

Сирия в результате взрыва газопровода под Дамаском осталась без электричества. Мощный взрыв прогремел в столичном регионе между районами Аль-Дамир и Адра в сельской местности недалеко от Дамаска. Об этом со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима сообщает агентство SANA.

Газопровод, о котором идет речь, поставляет газ в южные регионы страны.

«Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии», – говорится в сообщении.

По словам Ганима, взрыв мог произойти из-за теракта. Обстоятельства происшествия выясняются.





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