В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в "оранжевой" зоне

В Украине сегодня, 24 августа, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

город Ужгород;

город Ивано-Франковск;

город Львов;

город Тернополь;

город Харьков.

Желтая зона:

город Киев;

город Луцк;

город Житомир;

город Борисполь;

город Одесса;

город Ровно;

город Сумы;

город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Агентство Телевидения Новости