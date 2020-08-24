Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 39

В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в "оранжевой" зоне

В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в оранжевой зоне

В Украине сегодня, 24 августа, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая:

город Ужгород;

город Ивано-Франковск;

город Львов;

город Тернополь;

город Харьков.

Желтая зона:

город Киев;

город Луцк;

город Житомир;

город Борисполь;

город Одесса;

город Ровно;

город Сумы;

город Хмельницкий.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 