В Украине вступило в силу новое зонирование: Харьков в "оранжевой" зоне
В Украине сегодня, 24 августа, вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.
В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:
Красная:
город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
город Самбор Львовской области;
город Беляевка Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая:
город Ужгород;
город Ивано-Франковск;
город Львов;
город Тернополь;
город Харьков.
Желтая зона:
город Киев;
город Луцк;
город Житомир;
город Борисполь;
город Одесса;
город Ровно;
город Сумы;
город Хмельницкий.
Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.