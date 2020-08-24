Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 51

"Бавария" выиграла Лигу Чемпионов, установив абсолютный рекорд

Бавария выиграла Лигу Чемпионов, установив абсолютный рекорд

Поставлена точка в самом продолжительном в истории розыгрыше футбольной Лиги европейских Чемпионов. Обладателем трофея сезона 2019/20 гг. стала немецкая "Бавария" (Мюнхен).

В финале "Бавария" со счетом 1:0 выиграла у французского "Пари-сен-Жермена". Автором победного гола, по иронии судьбы, стал воспитанник и бывший футболист "Пари-сен-Жермена" Кингсли Коман.

"Бавария" в 6-й раз в своей истории выиграла самый престижный клубный европейский трофей. При этом "Бавария" установила рекорд, который уже невозможно превзойти, да и крайне проблематично будет повторить.- немецкая команда одержала победы абсолютно во всех матчах своих матчах Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 