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В Харькове проходят торжества, посвященные Дню независимости

В Харькове проходят торжества, посвященные Дню независимости

Торжественное возложение цветов по случаю 29-й годовщины Независимости Украины состоялось сегодня, 24 августа, на пл. Конституции в Харькове.

В церемонии приняли участие представители городской власти, руководство области, духовенство, военные, представители Нацполиции и общественных организаций, жители и гости города.

Присутствующие возложили цветы к монументу Независимости. На площади выступили Большой Слобожанский ансамбль песни и танца и ансамбль народного танца «Буревестник».

Агентство Телевидения Новости

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