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В Грузии автобус упал в пропасть: 17 погибших

В Грузии автобус упал в пропасть: 17 погибших

Накануне вечером в Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел в селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети. Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров.

МВД Грузии ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Агентство Телевидения Новости

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