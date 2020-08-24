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В Грузии автобус упал в пропасть: 17 погибших
Накануне вечером в Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
Инцидент произошел в селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети. Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров.
МВД Грузии ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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