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Медики "скорой" спасли мужчину, которого достали из водоема без сознания

Медики скорой спасли мужчину, которого достали из водоема без сознания

Харьковские медики спасли жизнь мужчины, который чуть не утонул. Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, вызов по поводу утопления поступил в службу "103" 23 августа с одного из пляжей Харьковского района. 

54-летнего мужчину без вытащили из воды отдыхающие. Он был без сознания и не дышал. Прибыв на место вызова, бригада ЭМП 507 сразу начала проведение реанимационных мероприятий. Жизнь мужчины была спасена, после чего его госпитализировали в лечебное учреждение.

Агентство Телевидения Новости

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