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Бали останется закрытым для туристов до конца года

Бали останется закрытым для туристов до конца года

Индонезийский курортный остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. На это повлияла ситуация с коронавирусом в Индонезии. Об этом пишет газета Jakarta Post со ссылкой на слова губернатора Бали Вайана Костера.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Индонезии, в том числе на Бали, до сих пор небезопасна. Правительство страны до конца года ввело запрет на путешествия. Поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.

Планировалось, что в этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В прошлом году Бали посетили более 6 миллионов иностранных туристов, что составляет более трети от общего числа туристов в Индонезии. Правительство предупредило в апреле, что пандемия может уничтожить более 10 миллиардов долларов доходов Индонезии от туризма в этом году.

Агентство Телевидения Новости

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