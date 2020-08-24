Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 49

Украинская прыгунья в длину вырвала победу в последней, 6-й попытке, на этапе “Бриллиантовой лиги”

Украинская прыгунья в длину вырвала победу в последней, 6-й попытке, на этапе “Бриллиантовой лиги”

Очень драматичная развязка

В Стокгольме на этапе легкоатлетической “Бриллиантовой лиги” свою первую в карьере победу на соревнованиях такого уровня одержала украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Победу Бех-Романчук добыла, благодаря прыжку в заключительной, 6-й попытке, на 6 метров 85 сантиметров.

Украинская легкоатлетака опередила на 2 см Хадди Санью из Швеции, которая во второй попытке на 6 м 83 см.

Также победу в Стокгольме праздновала еще одна украинская легкоатлетка – тоже прыгунья, но не в длину, а в высоту – Ярослава Магучих, преодолевшая планку нв высоте 2.00 метра. Другая украина – Юлия Левченко с тала 2-й с результатом 1 м 98 см.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 