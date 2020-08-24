В Германии подозревают, что Навального отравили

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили. Сейчас Навальный находится на лечении в Германии. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он отметил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что правоохранители в России до сих пор так и не открыли дело в связи с возможным отравлением оппозиционера.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш.

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