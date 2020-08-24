Коронавирус на Харьковщине: количество новых случаев уменьшается
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 144 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7632, из которых 184 человека умерли, 2958 - выздоровели.
География заболевших по районам:
5982 - Харьков (плюс 95 случаев за сутки);
447 - Харьковский район (плюс 17 случаев);
133 - Чугуевский район (плюс 3 случая);
123 - Змиевской район (плюс 1 случай);
111 - Дергачевский район (плюс 3 случая);
118 - Богодуховский район;
86 - Первомайский район (плюс 9 случаев);
53 - Валковский район;
63 - Балаклейский район (плюс 2 случая);
54 - Волчанский район;
47 - Золочевский район;
39 - Боровской район;
51 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
49 - Красноградский район (плюс 1 случай);
37 - Лозовской район (плюс 1 случай);
53 - Купянский район (плюс 6 случаев);
39 - Изюмский район;
35 - Краснокутский район (плюс 3 случая);
32 - Великобурлукский район (плюс 2 случая);
18 - Коломакский район;
16 - Шевченковский район;
14 - Зачепиловский район;
8 - Кегичевский район;
6 - Сахновщинский район;
6 - Печенежский район;
6 - Двуречанский район;
3 - Близнюковский район;
3 - Барвенковский район.