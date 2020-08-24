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Коронавирус на Харьковщине: количество новых случаев уменьшается

Коронавирус на Харьковщине: количество новых случаев уменьшается

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 144 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 7632, из которых 184 человека умерли, 2958 - выздоровели.

География заболевших по районам:

5982 - Харьков (плюс 95 случаев за сутки);

447 - Харьковский район (плюс 17 случаев);

133 - Чугуевский район (плюс 3 случая);

123 - Змиевской район (плюс 1 случай);

111 - Дергачевский район (плюс 3 случая);

118 - Богодуховский район;

86 - Первомайский район (плюс 9 случаев);

53 - Валковский район;

63 - Балаклейский район (плюс 2 случая);

54 - Волчанский район;

47 - Золочевский район;

39 - Боровской район;

51 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

49 - Красноградский район (плюс 1 случай);

37 - Лозовской район (плюс 1 случай);

53 - Купянский район (плюс 6 случаев);

39 - Изюмский район;

35 - Краснокутский район (плюс 3 случая);

32 - Великобурлукский район (плюс 2 случая);

18 - Коломакский район;

16 - Шевченковский район;

14 - Зачепиловский район;

8 - Кегичевский район;

6 - Сахновщинский район;

6 - Печенежский район;

6 - Двуречанский район;

3 - Близнюковский район;

3 - Барвенковский район.

 

Агентство Телевидения Новости

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