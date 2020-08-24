Сегодня 16:35
Просмотров: 58
Столкновение Волги и Деу на Сумской: на виновника ДТП составлены несколько протоколов
Сегодня ночью в 02:40 на улице Сумской, 10 в автомобиль Водга врезался двигавшийся сзади Деу Ланос.
Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, патрульные заметили у водителя Деу признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на алкоголь мужчина отказался.
На водителя Деу были составлены протоколы по ст.130 и ст.124 за нарушение пунктов 12.1 и 13.1 ПДД Украины.
Пострадавших нет. Автомобиль Деу был доставлен на штрафплощадку.
Загрузка...