Жители двух районов Харькова сутки будут без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 26 августа 8:00 до 27 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение части Шевченковского района, ограниченной:

р. Лопань,

окружной дорогой до пос. Пятихатки,

территорией лесопарка,

Белгородским шоссе,

территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького,

ул. Отакара Яроша,

ул. Семена Кузнеца,

ул. Полярной,

ул. Джанкойской,

1-м въездом Дорошенковским;

части Киевского района, ограниченной:

Белгородским шоссе,

территорией лесопарка,

пос. Жуковского (в том числе частного сектора),

ул. Чуйковской,

ул. Саперной,

ул. Интернатской,

территорией завода «ФЭД».

Полный список адресов можно посмотреть по ссылке. Телефон для справок: 15-33.

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